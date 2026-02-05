La squadra di Serie C dell’Union Brescia si è assicurata i rinforzi più ambiziosi durante il mercato invernale, diventando così la regina delle trattative. Intanto, Lumezzane e Ospitaletto continuano a puntare sulla linea verde, mantenendo viva la loro strategia di crescita. Le formazioni lombarde hanno concluso le operazioni in sede, pronti a scendere in campo con nuove carte da giocare.

Prima di restituire la parola al campo, le formazioni lombarde di Serie C hanno chiuso le ultime operazioni in sede di mercato. A conferma delle crescenti ambizioni (e delle risorse) della società biancazzurra, l’organico che ha ricevuto i maggiori inserimenti, sia a livello numerico che qualitativo, è l’ Union Brescia. La formazione di Corini punta già con decisione ai playoff. In questo senso, innesti come Marras, Crespi, Lamesta, Mallamo (già fermo per infortunio) e Moretti, possono innalzare il tasso tecnico della rosa. Sta disputando un’ottima stagione pure il Lecco che, pur avendo a disposizione un budget inferiore, è stato molto attivo sul mercato e ha cercato di ampliare il gruppo con gli arrivi di Urso, Parker e Konaté. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. L’Union Brescia è la regina del mercato invernale. Lumezzane e Ospitaletto avanti con la linea verde

Approfondimenti su Union Brescia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Union Brescia

Argomenti discussi: Disastro Diop, ma il Brescia vince anche in dieci: 2-0 e secondo posto; Serie C Girone A, innesto importante per la rosa dell'Union Brescia. Ufficializzato un centrocampista dalla Serie B; Quinta Giornata Serie C Girone A e Sesta Giornata Girone B -; Serie C Girone A, Union Brescia: interruzione del prestito. Un attaccante arrivato in estate saluta il club.

I posticipi di serie C. Renate, basta un gol. L’Union in dieci espugna GorgonzolaMILANO Vittorie preziose per Union Brescia e Renate nei due derby lombardi, rispettivamente contro Giana Erminio e Alcione, che hanno ... msn.com

Serie C, Union Brescia-Renate 1-2. Primo stop per Corini: gol e highlightsSi ferma al Rigamonti la corsa dell’Union Brescia di Eugenio Corini, battuta 2-1 da un Renate cinico e ordinato. I biancazzurri pagano due episodi sfavorevoli e una lunga rincorsa, culminata solo nel ... bresciatoday.it

GIANA ERMINIO 0 - 2 UNION BRESCIA Riviviamo le emozioni dei gol con La Radiocronaca a cura di Cristiano Tognoli su Radio Bruno Hernan Crespi + Capitan Harlock facebook