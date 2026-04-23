In questi giorni, il nome del calciatore è stato citato in relazione a un’indagine della Procura di Milano, che riguarda un giro di escort. Il calciatore ha dichiarato di non essere coinvolto e di non aver commesso reati. La sua posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui ha precisato di non essere implicato nelle vicende oggetto delle indagini. La procura sta approfondendo i fatti e ha avviato le verifiche del caso.

“In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta “. Così l’attaccante del Milan Rafa Leao prende posizione sull’inchiesta della Procura di Milano per un giro di escort di lusso con clienti anche alcuni calciatori di Serie A. “ Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata”, scrive l’attaccante portoghese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro di escort a Milano, Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso reati”

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