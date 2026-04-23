Giriamo in Vespa da ottant’anni

Il 23 aprile del 1946 fu depositato il brevetto di uno scooter che nel tempo è diventato uno dei mezzi di trasporto più diffusi. Da allora, questo modello ha mantenuto un ruolo centrale nelle strade di molte città italiane, accompagnando generazioni di utenti. La Vespa ha attraversato decenni, adattandosi ai cambiamenti e rimanendo un simbolo riconoscibile in tutto il mondo.

Il 23 aprile del 1946 venne depositato il brevetto di uno scooter ancora oggi popolarissimo, e presente nell'immaginario collettivo come nessun altro Quando la Vespa fu presentata, il Times di Londra la descrisse come «un prodotto completamente italiano, come non se ne vedevano dalla biga dell’antica Roma». La Piaggio depositò il brevetto per la sua “motoleggera utilitaria” il 23 aprile del 1946, ma non tutti erano convinti delle sue potenzialità: c’era chi la riteneva un trabiccolo e chi i mezzi a due ruote proprio non li capiva, a partire dal suo ideatore. Ottant’anni dopo la Vespa è ancora uno scooter popolarissimo: i modelli d’epoca continuano a essere oggetti di culto tra appassionati in tutto il mondo, mentre di quelli nuovi ne vengono immatricolati migliaia ogni anno, anche all’estero.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Giriamo in Vespa da ottant’anni 80 anni di Vespa ad EICMA 2025 #Shorts Notizie correlate Ottant'anni dopo le bombe, Forlì ritrova il suo "biglietto da visita": si studia la rinascita della fontana in stazioneDistrutta nel 1944 e mai ricostruita, l'opera rientra nel sentiero "Rinascenza civile" del dossier di candidatura a Capitale della Cultura Ci sono... Dal 1946 a oggi: ottant’anni di referendum in ItaliaNella storia della Repubblica, i referendum raccontano oltre ottant’anni di democrazia diretta e scelte collettive. Contenuti utili per approfondire 80 anni di Vespa. Tutte le apparizioni iconiche sul grande schermo: da Hollywood a FelliniOggi, 23 aprile 2026, Pontedera celebra gli 80 anni della Vespa, nata il 23 aprile 1946 da un'idea di Enrico Piaggio per ridare mobilità agli italiani dopo la guerra. Lo scooter simbolo della libertà ... moto.it XI Raduno in Vespa al Ponte, centinaia di partecipanti da tutta ItaliaTra Valdinievole, Cerbaie e Padule di Fucecchio, centinaia di vespisti da tutta Italia inaugurano la stagione vespistica ... gonews.it