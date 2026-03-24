Salute e prevenzione a Napoli apre il primo check-point gratuito

A Napoli è stato inaugurato il primo check-point gratuito dedicato alla salute, nell’ambito del progetto “Generazione di Fenomeni YZA”. L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani e alle comunità straniere presenti nella città, offrendo servizi di prevenzione e informazione sulla salute. L’apertura si inserisce in un piano più ampio di iniziative volte a promuovere la cura e la consapevolezza tra diverse fasce della popolazione.

Parte da Napoli il progetto “Generazione di Fenomeni YZA”, iniziativa dedicata alla prevenzione e all’educazione alla salute, rivolta in particolare ai giovani e alle comunità straniere presenti sul territorio. Il programma, sostenuto dalla Regione Campania attraverso SCABEC e realizzato con il CSV Napoli, è stato presentato al Centro Direzionale. Ideato da Vincenzo De Falco, professionista sanitario dell’Ospedale Cotugno e presidente delle associazioni Vola e Anlaids Campania, il progetto punta a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della salute sessuale, della prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili. Prevenzione e supporto multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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