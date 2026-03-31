La parodia di ‘Jovanotti cattivo e cinico’ l’ho fatta io in radio per mesi | Giovanni Vernia replica a Leonardo Fiaschi

Giovanni Vernia ha commentato la conversazione di Leonardo Fiaschi riguardo a un possibile passaggio del suo personaggio di Jovanotti “cattivo” dal palco di Only Fun al GialappaShow. Vernia ha dichiarato di aver realizzato una parodia di quel personaggio in radio per diversi mesi, fornendo così la propria versione dei fatti e raccontando i dettagli delle modalità di creazione e diffusione della sua imitazione.

Mentre il comico Leonardo Fiaschi ha parlato di un possibile “passaggio” del suo Jovanotti “cattivo” dal palco di Only Fun al GialappaShow, arriva la versione di Giovanni Vernia, che ricostruisce tempi e modalità del personaggio. “Ho fatto la parodia di un Jovanotti cattivo e cinico nel mio programma radiofonico su RDS per circa 4 mesi e l’ho chiusa a gennaio”, spiega. “Apprendo ora che Fiaschi lo ha fatto di recente in tv in quella stessa chiave. E ne sono felice, la cosa non mi ha infastidito per niente “. Una sequenza che, secondo quanto riferito da Vernia, partirebbe quindi dalla radio, con il personaggio proposto all’interno di RDS nel programma “ Il Peggio Più Peggio di RDS ” fino a gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati Leggi anche: Giovanni Vernia replica a Fiaschi: “Il Jovanotti cattivo l’ho fatto io per mesi su RDS, prima di lui” Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow: “Hanno copiato Jovanotti, era già successo con Cremonini”Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del "Jovanotti cattivo", preparato per Only Fun. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Giovanni Vernia replica a Fiaschi: Il Jovanotti cattivo l'ho fatto io per mesi su RDS, prima di lui; GialappaShow chiama Meloni, 'dopo Fedez venga anche da Forest'; ‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie; Sabrina Ferilli e gli errori sul set: la nuova parodia di Valentina Barbieri alla GialappaShow. Fiaschi accusa, Vernia replica: Jovanotti cattivo l’ho fatto io mesi primaA chiarire la propria posizione è lo stesso Giovanni Vernia, che racconta di aver già sviluppato quella stessa chiave comica ben prima delle recenti polemiche televisive. Il comico e conduttore ... baritalianews.it La polemica di Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow, programma accusato di avergli soffiato il personaggio del "Jovanotti cattivo", si complica. A Fanpage.it parla Giovanni Vernia facebook