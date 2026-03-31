Jovanotti e la sua parodia | il siparietto del cantante e del suo clone cattivo Giovanni Vernia a GialappaShow | il video

Durante la prima puntata della nuova stagione di GialappaShow, il cantante ha partecipato a un siparietto in cui si è esibito insieme a un clone che interpretava un personaggio chiamato Giovanni Vernia. Il momento ha coinvolto un breve sketch tra il cantante e il suo sosia, creando un’interazione comica sul palco. È stato poi condiviso un video di questa scena, che ha attirato l’attenzione sui social.

Nel primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow – il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima visione su TV8 – si è svolto un inedito “faccia a faccia” tra Jovanotti anima buona (all’anagrafe Lorenzo Cherubini ) contro Jovanotti anima cattiva (alias Giovanni Vernia ). Ispirandosi al celebre dualismo gaberiano, lo sketch ha visto contrapporsi l’anima solare e positiva di Jovanotti a quella cinica e senza freni inibitori creata da Vernia. Lo show dei due Jovanotti si è concluso con un travolgente duetto sulle note de “ Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. GUARDA LE FOTO Jovanotti tra palco e privato: le foto più belle di Lorenzo Cherubini. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jovanotti e la sua parodia: il siparietto del cantante e del suo clone cattivo Giovanni Vernia a GialappaShow: il video Articoli correlati “La parodia di ‘Jovanotti cattivo e cinico’ l’ho fatta io in radio per mesi”: Giovanni Vernia replica a Leonardo FiaschiMentre il comico Leonardo Fiaschi ha parlato di un possibile “passaggio” del suo Jovanotti “cattivo” dal palco di Only Fun al GialappaShow, arriva la... Leggi anche: Giovanni Vernia replica a Fiaschi: “Il Jovanotti cattivo l’ho fatto io per mesi su RDS, prima di lui” Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Ma è Jovanotti o Giovanni Vernia?; Giovanni Vernia replica a Fiaschi: Il Jovanotti cattivo l'ho fatto io per mesi su RDS, prima di lui; GialappaShow su TV8: Jovanotti al fianco del Mago Forest; GialappaShow chiama Meloni, 'dopo Fedez venga anche da Forest'. Fiaschi accusa, Vernia replica: Jovanotti cattivo l’ho fatto io mesi primaA chiarire la propria posizione è lo stesso Giovanni Vernia, che racconta di aver già sviluppato quella stessa chiave comica ben prima delle recenti polemiche televisive. Il comico e conduttore ... baritalianews.it La polemica di Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow, programma accusato di avergli soffiato il personaggio del "Jovanotti cattivo", si complica. A Fanpage.it parla Giovanni Vernia - facebook.com facebook