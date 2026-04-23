Giovanni e la sua giacchetta appesa a un chiodino del muro di un palazzo del Bar Buccino

Un uomo ha segnalato di aver notato una giacchetta appesa a un chiodino sul muro di un palazzo vicino al Bar Buccino. La giacchetta è rimasta in posizione per diverse ore, senza essere rimossa o spostata. Sono stati raccolti dettagli sulla posizione e sulle condizioni dell’area circostante. Nessuna altra persona è stata coinvolta nel momento dell’osservazione. La polizia ha avviato verifiche sulla situazione e sull’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nelle vicinanze.

I gabbiani lanciavano degli strilli fortissimi di malumore come passeri intorno alle antenne dei tetti del paese, che salivano e scendevano,dal loro becco, qualcuno, perdeva un tozzo di pane, gliatri li inseguivano. Verso mezzogiorno il sole iniziava a liberarsi a irradiare la città di forte luce intensa. Manfredonia eccola,sorridere a trentadue denti su una bocca intrisa di schiettezza e credenza popolare. Quella mattina in Viale Sipontino, all’epoca del bar Buccino oggi Viale Aldo Moro. Erano credo gli anni settantasette,proprio accanto a quel bar, c’era un negozio di un signore che vendeva mangimi per terreni in agricoltura, in mezzo a queste due attività commerciali, in uno spazio di muro,si intratteneva sempre Giovanni,si appoggiava tutti i giorni alla facciata del palazzo con la sua vecchia bici.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giovanni e la sua giacchetta appesa a un chiodino, del muro di un palazzo del Bar Buccino Notizie correlate Incidente a Buccino: auto sbanda e finisce contro un muro, 2 persone feriteBrutto incidente, stasera, a Buccino: per cause da accertare, una Alfa Romeo Giulietta è sbandata, finendo contro un muro, in contrada Carmine. Buccino, Alfa Romeo contro un muro: due feriti in incidente stradale sotto la pioggia. Indagini in corso sulle cause.Un incidente stradale ha coinvolto un’automobile a Buccino, in provincia di Salerno, nella serata di oggi, domenica 8 febbraio 2026.