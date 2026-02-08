Incidente a Buccino | auto sbanda e finisce contro un muro 2 persone ferite
Questa sera a Buccino, un’auto si è schiantata contro un muro in contrada Carmine. La Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo e si è ribaltata, ferendo due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i due feriti in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.
Brutto incidente, stasera, a Buccino: per cause da accertare, una Alfa Romeo Giulietta è sbandata, finendo contro un muro, in contrada Carmine. Due le persone a bordo rimaste ferite e soccorse dai sanitari del Vopi che le hanno condotte presso l'ospedale di Oliveto Citra, per le cure del caso. Si.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Buccino, auto si schianta contro un muro: due feriti gravi trasportati in Ospedale in codice rossoStampa Grave incidente stradale nella serata nel territorio comunale di Buccino, in provincia di Salerno. Due persone sono rimaste ferite in seguito a un violento impatto avvenuto lungo Contrada Carmi ... salernonotizie.it
