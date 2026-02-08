Incidente a Buccino | auto sbanda e finisce contro un muro 2 persone ferite

Questa sera a Buccino, un’auto si è schiantata contro un muro in contrada Carmine. La Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo e si è ribaltata, ferendo due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i due feriti in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

