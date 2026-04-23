Giovani Sguardi | alla Casa del Teatro Ragazzi la rassegna che racconta le nuove generazioni

Dal 2 al 23 maggio 2026, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino ospiterà la nuova edizione di "Giovani Sguardi". La rassegna, curata dalla Fondazione TRG e dedicata a un pubblico giovane, porterà in scena cinque spettacoli selezionati attraverso un percorso di co-progettazione che ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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