Giacomo Pozzi protagonista alla rassegna ' Sguardi dentro sguardi fuori Incontri di parole all' imbrunire'

Giacomo Pozzi partecipa alla rassegna letteraria 'Sguardi dentro, sguardi fuori' perché ha scelto di condividere le sue poesie nel cuore di Montiano, precisamente in via Pescheria, venerdì 20 febbraio alle 18. La manifestazione, che raccoglie autori, artisti e divulgatori, si svolge tutti gli anni in questo spazio storico del paese. Pozzi presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo libro, attirando un pubblico interessato alle nuove voci della poesia italiana.

Nello spazio dal titolo "Sguardi dentro, sguardi fuori. Incontri di parole all'imbrunire - rassegna di incontri letterari, poetici, artistici e divulgativi nel territorio - in via Pescheria a Montiano, venerdì 20 febbraio alle ore 18, Manuela Gori, curatrice della rassegna con Bruno Suppo, dialogherà con un giovane e interessante autore alla sua prima pubblicazione. Giacomo Pozzi, nato nel 1998 a Lugo e cresciuto a Imola, è un giovane autore al suo esordio letterario con il romanzo "Un Baobab toccò il cielo dell'Africa" (Ed. Tempo al Libro - Faenza 2022), 3° classificato alla V edizione del "Premio Melagrana - Città di Caserta".