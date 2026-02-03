da primi sguardi a young adult il teatro per le nuove generazioni

Da Primi Sguardi a Young Adult, il teatro si concentra sulle nuove generazioni. Torna Trame, il festival internazionale organizzato da Teatro Telaio, che porta in scena spettacoli pensati per i giovani e le nuove fasce di pubblico. La manifestazione si ripresenta con una programmazione ricca di appuntamenti, puntando a coinvolgere studenti e ragazzi di tutte le età.

Torna Trame, il Festival internazionale di teatro per le nuove generazioni, ideato e curato da Teatro Telaio. Da giovedì al 14 febbraio Brescia ospita la rassegna che si distingue per qualità artistica delle proposte, attenzione ai linguaggi contemporanei e la capacità di intercettare pubblici differenti. Il Festival si articola in tre sezioni. “ Primi Sguardi “ è dedicata ai bambini da 0 a 6 anni e nasce dalla convinzione che il diritto a cultura e teatro debba essere promosso e garantito fin dalla primissima infanzia. “ Young Adult “ è pensata per avvicinare gli adolescenti al teatro favorendo un dialogo autentico anche attraverso momenti di incontro conviviale con gli artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

