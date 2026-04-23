Giovani Periferie | Bee4 un altro carcere è possibile

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla possibilità di creare alternative al carcere si concentra spesso sulla riqualificazione professionale di persone con problemi di giustizia. In questo contesto, si parla di programmi e iniziative che mirano a offrire nuove opportunità, riducendo il ricorso alla detenzione. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso reati, attraverso percorsi di formazione e lavoro.

Il tema del lavoro e della riqualificazione professionale per le persone con problemi di giustizia è da sempre una delle pietre angolari del cosiddetto “trattamento rieducativo”. In Italia c'è una realtà che ha elevato questo percorso a vero e proprio modello: parliamo ” Bee4 Altre menti”, impresa sociale convinta che esista un altro modo concreto di intendere la pena, in grado di riconoscere i talenti, le competenze e la spinta al cambiamento delle persone, mettendole nella condizione di esprimersi e realizzarsi. Nata dalla determinazione e la lungimiranza dell'attuale presidente, Pino Cantatore nel 2013, ha l'obiettivo di utilizzare il lavoro per valorizzare il tempo della pena, acquisire nuove competenze e fornire formazione professionale, stimolando così il cambiamento durante e dopo la detenzione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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