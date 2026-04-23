Il dibattito sulla possibilità di creare alternative al carcere si concentra spesso sulla riqualificazione professionale di persone con problemi di giustizia. In questo contesto, si parla di programmi e iniziative che mirano a offrire nuove opportunità, riducendo il ricorso alla detenzione. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso reati, attraverso percorsi di formazione e lavoro.

Il tema del lavoro e della riqualificazione professionale per le persone con problemi di giustizia è da sempre una delle pietre angolari del cosiddetto “trattamento rieducativo”. In Italia c'è una realtà che ha elevato questo percorso a vero e proprio modello: parliamo ” Bee4 Altre menti”, impresa sociale convinta che esista un altro modo concreto di intendere la pena, in grado di riconoscere i talenti, le competenze e la spinta al cambiamento delle persone, mettendole nella condizione di esprimersi e realizzarsi. Nata dalla determinazione e la lungimiranza dell'attuale presidente, Pino Cantatore nel 2013, ha l'obiettivo di utilizzare il lavoro per valorizzare il tempo della pena, acquisire nuove competenze e fornire formazione professionale, stimolando così il cambiamento durante e dopo la detenzione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giovani periferie: BEE4, un altro carcere è possibile

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