Giovani Periferie - Cultura recupero reinserimento | l' università in carcere

Un progetto universitario in carcere mira a offrire opportunità di studio e reinserimento ai detenuti, coinvolgendo studenti e docenti in percorsi di formazione. Le iniziative si concentrano sulla cultura e il recupero sociale, con l’obiettivo di favorire il reinserimento attraverso l’istruzione. L’attenzione si rivolge alle persone che vivono in condizioni di marginalità e alle possibilità di cambiamento offerte dall’istruzione.

Esistono zone dell'esistere marginali sotto diversi significati, e il carcere è senza dubbio una di queste zone. In certo senso, i detenuti vivono in una periferia: isolati, lontani dal mondo, si muovono all'interno di un ecosistema altro, con le proprie regole e i propri codici. Eppure, allo stesso tempo, essi sono parte della società e lo saranno ancora di più una volta fuori dalla cella. Il progetto “Università in carcere” dell'ateneo romano di Tor Vergata, giunto al suo ventesimo anno, punta proprio a questo, attraverso l'organizzazione di percorsi di studi universitari all'interno degli istituti penitenziari. Percorsi pensati per fornire ai detenuti strumenti culturali e critici altrimenti inaccessibili al fine di poter immaginare un futuro diverso, anche nell'ottica di un reinserimento che si davvero efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

