Nel aprile del 2026, il tema della genitorialità tra i giovani si presenta come un atto di ribellione in un contesto in cui il concetto di futuro è stato messo da parte a causa delle difficoltà economiche e sociali. La decisione di mettere al mondo un figlio, in questa fase storica, assume un significato particolare e si inserisce in un panorama segnato da incertezze e sfide crescenti.

Siamo in un aprile, quello del 2026, in cui il concetto di “futuro” è stato archiviato tra le voci di spesa insostenibili. Guardando ai dati Istat e ai report sulla condizione abitativa, si potrebbe concludere che mettere al mondo un figlio sia un atto di incoscienza. Ma, da avvocato abituato a leggere le pieghe delle norme, vi dico che è l’esatto opposto: è un atto di suprema, folle, necessaria ribellione civile. È la firma del contratto più rischioso che esista, quello che non prevede clausole di recesso, stipulato in un mondo che sembra aver smarrito la propria firma di garanzia. Un mondo che non parrebbe ammettere un nuovo progetto simile basato sull’amore e guidato dalla speranza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giovani: l’atto di ribellione suprema: mettere al mondo un figlio

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