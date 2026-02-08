Lisistrata l’atto di ribellione della satira contro la guerra

A Bergamo si alza il sipario su “Lisistrata”, una satira che mette in luce il senso di ribellione contro la guerra. La rappresentazione mette in scena un grande telaio con fili rossi, simbolo di amore e sangue, che si intrecciano tra loro, come i nodi della politica e del malgoverno. La scena invita a riflettere sulla follia delle guerre passate e presenti, sottolineando l'importanza di un dialogo reale per arrivare alla pace.

Bergamo. Un grande telaio ideale, con fili rossi come l'amore e come il sangue, ingarbugliati come i fili della politica e del malgoverno, che guardano al confronto muscolare e senza senso delle guerre di ieri e di oggi ed al dialogo necessario a raggiungere la pace. Un telaio che si fa scena in " Lisistrata ", commedia scritta da Aristofane nel V secolo a.C. e portata in scena da Lella Costa, con la regia di Serena Sinigaglia (che ne cura anche l'adattamento insieme a Emanuele Aldrovandi), dal 7 al 15 febbraio al Teatro Donizetti, all'interno del programma della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti.

