Matteo Porru, giovane scrittore e ospite in tv, si apre raccontando il suo mondo e le difficoltà degli under 30. Dice che i giovani sono devastati, che il silenzio viene spesso frainteso e che il dolore può creare un inverno interiore. A 16 anni ha già esordito in tv con Maurizio Costanzo e si definisce capace di usare l’ironia come arma per affrontare le sfide.

“Nell’immaginario collettivo ho esordito a 16 anni ieri sera su Rai1 con Maurizio Costanzo”. Se oltre al talento, alla forza di volontà, alla costanza, c’è una dote che Matteo Porru ha, è l’ (auto)ironia. Ad ascoltarlo sembra di essere di fronte ad un giocoso stand up comedian che sa raccontare con garbata poesia le sue emozioni e i suoi pensieri. A 24 anni ha già una mezza dozzina di romanzi all’attivo – due con Garzanti (Il dolore crea l’inverno, Il volo sopra l’oceano); la conduzione di un programma Rai sui libri (Itaca), alcune opere teatrali (segnatevi: Cobalto); una laurea in filosofia dell’economia; apparizioni nei tg e nei talk (DiMartedì). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I giovani di adesso, gli under 30, sono devastati. Oggi non ci si dice più un ca***, il silenzio viene interpretato come atto di ribellione ma non è così. ‘Il dolore crea l’inverno?’L’ho scritto in ospedale”: Matteo Porru si racconta

