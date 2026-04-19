Marva Griffin e il Salone Satellite | Credo nella forza dei giovani e nel saper fare degli artigiani

Marva Griffin ha dichiarato di credere nella forza dei giovani e nel talento degli artigiani, sottolineando il suo impegno nel promuovere questa convinzione. Ha spiegato di aver sempre sostenuto l’idea che i giovani possano portare innovazione e trasformazioni nel settore. Durante un evento legato al Salone Satellite, ha condiviso la sua fiducia nel valore pratico del saper fare e nella capacità delle nuove generazioni di contribuire al cambiamento.

"Ho sempre creduto in due cose, dall’inizio di questa avventura. Nei giovani, nella loro capacità di cambiamento. E nel valore unico, del sapere fare, del lavoro artigianale". Marva Griffin Wilshire, ideatrice del Salone Satellite, nel 1998 (ha ricevuto il Compasso d’Oro alla Carriera e l’Ambrogino d’Oro dalla città di Milano) è pronta a riaccendere i riflettori sui suoi amati "ragazzi" del Salone Satellite, 27esima edizione. Nei padiglioni 5 e 7 di Fieramilano, Rho, scopriremo il talento di 700 giovani progettisti under 35 che raccolgono anche i designer graduates-tobe presentati dalle 22 Scuole e Università di Design internazionali, provenienti da 39 Paesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marva Griffin e il Salone Satellite: "Credo nella forza dei giovani e nel saper fare degli artigiani" Notizie correlate Nella morsa degli aumenti. L’allarme dei piccoli artigiani: "Diventa sempre più difficile"L’aumento dei costi dell’energia torna a preoccupare le piccole imprese spezzine, strette tra rincari delle risorse, margini sempre più sottili e la... Gli ’Intrecci’ di Lissone. Creatività e saper fare nella città-laboratorioI pezzi di design da ammirare al Museo, nella galleria del centro commerciale Esselunga e nelle vetrine di 12 showroom di via Carducci, porta... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Marva Griffin e il Salone Satellite: Credo nella forza dei giovani e nel saper fare degli artigiani; SaloneSatellite - Salone del Mobile 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera. Marva Griffin, nostra signora del designMilano, 11 maggio 2016 - L'appuntamento è nel suo ufficio, nel quartiere generale del Salone del Mobile, in Foro Bonaparte. Mi accoglie con un sorriso luminoso, a scoprire una dentatura bianca, ... ilgiorno.it Marva Griffin a Città del Messico per l'Italian Design DayLa nona edizione dell'Italian Design Day si celebra a Città del Messico il 25 febbraio 2025 con il titolo 'Disuguaglianze. Il design per una vita migliore'. Fin dalla sua prima edizione, l'evento si è ... ansa.it