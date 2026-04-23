giovani con autismo ci sono aiuti in arrivo

Un nuovo incentivo economico è in fase di approvazione per i giovani sotto i 18 anni con diagnosi di autismo. Le famiglie interessate potranno presentare le richieste fino al primo giugno, secondo le indicazioni ufficiali. La misura mira a offrire un sostegno dedicato a chi ha bisogno di risorse aggiuntive per affrontare le sfide legate alla condizione. Le modalità di presentazione e i requisiti sono stati resi noti dalle autorità competenti.

In arrivo sostegni economici per giovani (minorenni) affetti da patologie dello spettro autistico: per presentare la domanda c’è tempo fino al primo giugno. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foligno l’avviso per l’accesso al contributo economico alle persone con disabilità con disturbo dello spettro autistico. Questo avviso ha come finalità il sostegno, inteso come contributo alle spese per trattamenti, alle famiglie dei minori con disturbo dello spettro autistico che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati, dei programmi educativi, nonché altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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