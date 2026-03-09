Buon pomeriggio, mi chiedo se esistano esami genetici preconcezionali in grado di valutare il rischio di autismo. Mio fratello ha un disturbo dello spettro autistico grave e vorrei capire se ci sono strumenti diagnostici disponibili prima della gravidanza per identificare eventuali rischi genetici. La domanda nasce dalla volontà di informarsi su eventuali possibilità di prevenzione o diagnosi precoce.

Buon pomeriggio dottore, mio fratello ha un disturbo dello spettro autistico grave. Ora che io e mio marito stiamo cercando un bambino, vorrei sapere se esistono test genetici specifici che possiamo fare prima del concepimento per capire se sono portatrice di qualche variante legata a questa condizione. Grazie mille Buongiorno signora, certamente esistono test genetici di questo tipo. A questi test dovrebbe innanzitutto sottoporsi suo fratello e, se positivi, sarebbe necessario estendere l’analisi al resto della famiglia. Le consiglio di parlarne con il genetista che segue suo fratello. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci sono esami genetici preconcezionali per valutare il rischio di autismo?”

