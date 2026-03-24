Sparano 14 colpi di pistola a salve davanti a una scuola | denunciati due giovani

Ieri pomeriggio a Torretta, davanti a una scuola materna, sono stati esplosi 14 colpi di pistola a salve. L’episodio ha provocato il panico tra i residenti e le famiglie che aspettavano i bambini all’uscita. La polizia ha identificato e denunciato due giovani coinvolti nell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

E' successo a Torretta, dove un 19enne e un 23enne hanno seminato il panico tra i residenti e i bambini che stavano uscendo dall'istituto. In casa di uno di loro i militari hanno trovato e sequestrato una pistola a salve, insieme a 10 cartucce compatibili con i bossoli trovati in strada. Il sindaco: "Gesto inaccettabile" Attimi di paura ieri pomeriggio a Torretta, dove davanti a una scuola materna sono stati esplosi ben 14 colpi (a salve), seminando il panico tra i residenti e i bambini che stavano uscendo dall'istituto. Le indagini, immediatamente avviate, hanno consentito ai carabinieri di risalire agli autori del gesto, un 19enne e un 23enne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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