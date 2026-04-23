Giovane ucciso con un colpo di pistola a Monserrato Cagliari | l’omicidio in strada nella notte

Da ilfattoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Monserrato, un comune della Città metropolitana di Cagliari, un ragazzo di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola, risultando deceduto poco dopo. La sparatoria si è verificata in strada, coinvolgendo probabilmente più persone. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un colpo di pistola al petto. Così è stato ucciso poco nella notte un ragazzo di 23 anni a Monserrato, comune della Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, di professione muratore, è stato freddato da un solo colpo mentre si trovava nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo. Ferito, ha percorso qualche metro e poi è caduto a terra. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118: i medici hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, residente a Villacidro, ma non c’è stato nulla da fare. I militari della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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