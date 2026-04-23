Nella notte a Monserrato, un comune della Città metropolitana di Cagliari, un ragazzo di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola, risultando deceduto poco dopo. La sparatoria si è verificata in strada, coinvolgendo probabilmente più persone. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un colpo di pistola al petto. Così è stato ucciso poco nella notte un ragazzo di 23 anni a Monserrato, comune della Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, di professione muratore, è stato freddato da un solo colpo mentre si trovava nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo. Ferito, ha percorso qualche metro e poi è caduto a terra. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118: i medici hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, residente a Villacidro, ma non c’è stato nulla da fare. I militari della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovane ucciso con un colpo di pistola a Monserrato (Cagliari): l’omicidio in strada nella notte

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Monserrato, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola al pettoRoma, 23 aprile 2026 - Un giovane di 23 anni è stato ucciso poco prima di mezzanotte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari.

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