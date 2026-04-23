Giovane di 23 anni ucciso nel Cagliaritano con un colpo di pistola

Nella notte a Monserrato, nel Cagliaritano, un giovane di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola e è deceduto. Il ragazzo, residente a Villacidro, lavorava come muratore. La vicenda ha portato all'apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto. Attualmente non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica o sui possibili responsabili.

AGI - Un giovane di 23 anni, muratore residente a Villacidro, è stato ucciso nella notte a Monserrato (Cagliari) con un colpo di pistola al petto. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimarlo invano. La vittima si chiamava Leonardo Mocci. Il delitto è avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel cortile di un condominio di piazza Settimio Severo. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno effettuando le indagini, sentendo i residenti e verificando eventuali registrazioni delle telecamere presenti in zona, per cercare di ricostruire il movente e trovare l'omicida.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giovane di 23 anni ucciso nel Cagliaritano con un colpo di pistola Notizie correlate Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistolaCAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistolaUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola; Travolto da un treno a Cantù: morto ragazzo di 23 anni; Droga in Fortezza: denunciato un giovane di 23 anni; Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anni. Cagliari, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notteIl delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale ... fanpage.it Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistolaUn giovane muratore è stato ucciso nella notte a Monserrato, con un colpo di pistola al petto. Il ragazzo, residente a Villacidro, è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118. I carabinieri ... tg24.sky.it Giovane di 23 anni ucciso con un colpo al torace: «Abbiamo sentito lo sparo e poi un lamento, sotto casa c’erano tanti giovani» - facebook.com facebook Ciclismo: al 19enne Seixas la Freccia Vallone, è il più giovane di sempre. Il francese trionfa nella classica belga davanti a Schmid. #ANSA x.com