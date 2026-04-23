Giovane di 23 anni ucciso nel Cagliaritano con un colpo di pistola

Da agi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Monserrato, nel Cagliaritano, un giovane di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola e è deceduto. Il ragazzo, residente a Villacidro, lavorava come muratore. La vicenda ha portato all'apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto. Attualmente non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica o sui possibili responsabili.

AGI - Un giovane di 23 anni, muratore residente a Villacidro, è stato ucciso nella notte a Monserrato (Cagliari) con un colpo di pistola al petto. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimarlo invano. La vittima si chiamava Leonardo Mocci. Il delitto è avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel cortile di un condominio di piazza Settimio Severo. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno effettuando le indagini, sentendo i residenti e verificando eventuali registrazioni delle telecamere presenti in zona, per cercare di ricostruire il movente e trovare l'omicida.🔗 Leggi su Agi.it

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