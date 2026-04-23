Omicidio nel Cagliaritano 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola

Nella notte, a Monserrato, nella provincia di Cagliari, un ragazzo di 23 anni è stato ferito mortalmente da un colpo di pistola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima non aveva precedenti penali noti.

Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il muratore, residente a Villacidro, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola Notizie correlate Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistolaCAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Leggi anche: Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: cos'è successo; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola. Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistolaUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono ... gazzettadelsud.it Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistola- CAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al ... notizie.tiscali.it Monserrato, omicidio nella notte: muratore 23enne ucciso a colpi di pistola x.com Il 19 maggio 2025 un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un camion a Lomazzo, lungo la Pedemontana. Nello schianto era morta la maestra 43enne Domenica Russo. Ora la Procura ha chiesto il processo per l’autista del bus per omicidio colp - facebook.com facebook