Giornata mondiale contro il cancro | l’Asl promuove la prevenzione

Tempo di lettura: 2 minuti È il tempo della prevenzione. Con questo slogan l’Asl Avellino celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici. L’Azienda Sanitaria Locale offre gratuitamente tre screening che consentono la prevenzione del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie femminili; il cancro della cervice uterina (o del collo dell’utero) è al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

