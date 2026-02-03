Giornata mondiale contro il cancro | l’Asl promuove la prevenzione

L’Asl di Avellino ha deciso di lanciare un messaggio chiaro in vista della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio. Con lo slogan “Tempo di prevenzione”, l’azienda sanitaria punta a sensibilizzare le persone sull’importanza di fare controlli e screening tempestivi. L’obiettivo è far capire che individuare i tumori in fase precoce può fare la differenza e salvare molte vite. La campagna si concentra sull’incoraggiare la popolazione a prenotare visite e controlli per combattere il cancro prima che diventi troppo avanz

È il tempo della prevenzione. Con questo slogan l'Asl Avellino celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici. L'Azienda Sanitaria Locale offre gratuitamente tre screening che consentono la prevenzione del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie femminili; il cancro della cervice uterina (o del collo dell'utero) è al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne.

