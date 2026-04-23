Giornata mondiale del libro tutte le curiosità | dalla data del 23 aprile alla tradizione delle rose

Il 23 aprile si celebra la giornata mondiale del libro, una ricorrenza che coinvolge numerosi paesi e promuove la lettura come attività culturale. Questa data è stata scelta per ricordare autori e figure letterarie scomparse, e si lega anche alla tradizione di regalare rose in alcune nazioni. Durante questa giornata vengono condivise diverse curiosità sulla storia e le tradizioni legate ai libri, che variano da paese a paese.

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 23 aprile, in tutto il mondo si celebra l'importanza e il potere della lettura. Per il trenteesimo anno il 23 aprile è la?Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, una giornata promossa dall'Unesco a partire dal 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. La data scelta dall'Unesco non è causale, ma è invece legata a una coincidenza. Proprio in questo giorno, nell'anno 1616, morirono tre grandi scrittori: il peruviano Garcilaso Inca de la Vega (nato nel 1539), lo spagnolo Miguel de Cervantes (nato nel 1547) e l’inglese William Shakespeare (nato nel 1564).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire

Notizie correlate

La storia del pesce d’aprile: tutte le curiosità della giornata dedicata agli scherziIn bilico fra gioco e storia, il primo aprile è una delle poche ricorrenze non ufficiali che resta profondamente radicata nella cultura contemporanea.

Bibbia, tutte le storie e le curiosità sul libro più famoso del mondoGiovanni Maria Vian ricostruisce la storia millenaria della Bibbia, tra codici dispersi, falsi storici e viaggi straordinari Il libro sul Libro...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Un segnalibro per la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2026; Napoli celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con iniziative diffuse sul territorio e un incontro in Sala Giunta; Giornata mondiale del libro 2026; Giornata mondiale del libro.

Giornata Mondiale del Libro 2026: 5 titoli magici per piccoli lettoriOggi 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro. Scopri 5 titoli magici per innamorarsi della lettura e i consigli per creare un angolo relax in casa. nostrofiglio.it

Giornata mondiale del libro, tutte le curiosità: dalla data del 23 aprile alla tradizione delle roseOggi, giovedì 23 aprile, in tutto il mondo si celebra l'importanza e il potere della lettura. Per il trenteesimo anno il 23 aprile è la ?Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, una ... adnkronos.com

La frase del giorno del 23 aprile. La Giornata mondiale del libro ci porta a riflettere sulle nostre abitudini - facebook.com facebook

Giornata Mondiale della Terra. Tra i temi dell'edizione di oggi: la prima conferenza mondiale sulla transizione energetica al via venerdì in Colombia, e le minacce che incombono sulle api, essenziali per l'ecosistema. 14.50, Rai3 x.com