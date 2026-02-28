Bibbia tutte le storie e le curiosità sul libro più famoso del mondo

La Bibbia è il testo più conosciuto e letto al mondo, composto da numerosi libri scritti nel corso dei secoli. Si tratta di un insieme di scritti religiosi e storici che include racconti, leggi e poesie, raccolti in due grandi sezioni: l’Antico e il Nuovo Testamento. Molte storie e curiosità riguardano questa raccolta di testi, che continua a essere al centro di discussioni e studi.

Giovanni Maria Vian ricostruisce la storia millenaria della Bibbia, tra codici dispersi, falsi storici e viaggi straordinari Il libro sul Libro (quello per antonomasia) è un'opera molto interessante, e ci teniamo a segnalarvela perché merita sul serio. Parliamo di «Le vie delle Bibbie» (Il Mulino, pp. 240, Euro 16) dello storico e giornalista Giovanni Maria Vian. Il tema dunque è la Bibbia, ve l'abbiamo rivelato. Ma è opportuno fare alcune precisazioni. Sì, per semplificare l'abbiamo definita «Libro». Ma la verità è che la Bibbia non è un libro, quanto piuttosto una raccolta di tanti volumi, in formati diversi e materiali antiquati, almeno quanto le soffitte delle case di campagna dei nostri nonni.