Il primo aprile è una giornata in cui si diffondono scherzi e burle di vario tipo, una tradizione riconosciuta in molte parti del mondo. La ricorrenza non ha un'origine ufficiale e si colloca tra il gioco e la storia, mantenendo una forte presenza nella cultura popolare. La sua data viene celebrata ogni anno con iniziative e passatempi legati allo scherzo.

In bilico fra gioco e storia, il primo aprile è una delle poche ricorrenze non ufficiali che resta profondamente radicata nella cultura contemporanea. La giornata non possiede una dimensione religiosa, né istituzionale, eppure continua a essere celebrata in molti paesi con modalità simili. Universalmente noto come il giorno degli scherzi, in Italia si parla di “pesce d’aprile”, in Francia poisson d’avril, mentre nei paesi anglosassoni è April Fools’ Day. Una tradizione diffusa e trasversale che ogni anno torna puntuale tra burle, notizie inventate e piccoli inganni senza conseguenze. In un’epoca dominata dalla velocità dell’informazione, la tradizione del primo aprile invita, paradossalmente, a fermarsi e a dubitare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storia del pesce d’aprile: tutte le curiosità della giornata dedicata agli scherzi

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