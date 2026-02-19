I 130 anni del primo camion

Nel 1896, Gottlieb Daimler ha creato il primo camion al mondo, segnando un passo importante nella storia dei trasporti. La sua invenzione ha rivoluzionato il modo di spedire merci, portando veicoli più grandi e più veloci sulle strade. In quegli anni, i camion hanno iniziato a sostituire i carri trainati da cavalli, rendendo più rapide le consegne e più efficienti le attività commerciali. Oggi, i camion continuano a essere fondamentali per l’economia, ma il loro debutto risale a più di un secolo fa.

Nel 1896 Gottlieb Daimler presentò il primo veicolo commerciale del mondo. In pochi anni gli autocarri diventeranno protagonisti del trasporto merci e della Grande Guerra. Aveva una potenza di soli 4 cavalli, più o meno come uno scooter odierno di bassa cilindrata. E le ruote piene in ferro. Ma il Daimler è stato il primo camion del mondo e oggi compie 130 anni. Una pietra miliare nel mondo dei trasporti a motore, fu presentato nel 1896 dai suoi progettisti (e fondatori della casa tedesca) Gottlieb Daimler e Wihelm Maybach. Il motore posteriore a due cilindri «Phoenix», applicato anche alle prime vetture della casa di Stoccarda, erogava 4 Cv con una cilindrata di 1,06 litri e azionava l'asse posteriore tramite trasmissione a cinghia.