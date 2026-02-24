L’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia | Stjepko Gut Quartet alla Sala Laudamo

Stjepko Gut Quartet porta il suo talento jazz internazionale alla Sala Laudamo, attirando appassionati da tutta la regione. La causa di questo concerto risiede nell’interesse crescente per la musica dal vivo e nella volontà di offrire un evento di alto livello. La serata, prevista per giovedì 26 febbraio alle 21, promette di coinvolgere il pubblico con interpretazioni di classici e brani originali. La scena musicale locale si arricchisce di questa collaborazione.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Proseguirà giovedì 26 febbraio alle ore 21 la rassegna Jazz alla Sala Laudamo.Un incontro tra esperienza internazionale e talento siciliano, nel segno dei grandi classici del jazz. Protagonista della serata sarà Stjepko Gut, tra i trombettisti più apprezzati al mondo e veterano della scena jazz internazionale. Nato a Ruma (Serbia) nel 1950 e da tempo residente in Sicilia, porta sul palco il patrimonio di una carriera straordinaria, fatta di studio, ricerca e profonda conoscenza del linguaggio jazzistico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Da Francesco Cafiso a Danilo Rea: al via la Rassegna Jazz alla Sala LaudamoLa Rassegna Jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina propone un percorso musicale che coinvolge artisti di talento, come Francesco Cafiso e Danilo Rea.

Jazz alla Sala Laudamo: sul palco Politically (S)Correct TrioIl Politically (S)Correct Trio si esibisce alla Sala Laudamo perché il festival jazz prosegue con un nuovo concerto giovedì 19 febbraio alle 21.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: NEL GIOCO DEL JAZZ a Bari – Giovedì 19 febbraio MICHALE RAGONESE 4et con SEAMUS BLAKE al Teatro Forma per la rassegna Soundscapes; 100 Note per la Legalità: la Grande Musica Scende in Campo a Donoratico; Charles Mingus: il genio del jazz al Conservatorio Santa Cecilia; Tuscia in jazz for sla presenta il Viterbo jazz festival: 12 concerti con star internazionali.

Live Tones Napoli ETS, rimanendo fedele al voler portare avanti musicisti di nuova generazione riconosciuti tra le nuove eccellenze del jazzpoliticamentecorretto.com - Live Tones Napoli ETS, rimanendo fedele al voler portare avanti musicisti di nuova generazione riconosciuti tra le nuove eccellenze del jazz ... politicamentecorretto.com

Siena Jazz, eccellenza italiana: Puntiamo a diventare fondazioneE’ la Fortezza Medicea a custodire uno dei gioielli artistici della città. Proprio nel cuore di questa imponente roccaforte del ’500 si trova il Siena Jazz, una realtà musicale di grande importanza a ... lanazione.it