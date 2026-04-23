A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazz

A Napoli si svolge la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz con tre concerti gratuiti. L'evento si tiene in diverse location della città e coinvolge artisti locali e nazionali. I concerti sono aperti al pubblico e si svolgono nel corso della giornata, offrendo l’opportunità di ascoltare musica jazz senza costi. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale della città, dedicato alla celebrazione di questa forma musicale.

Tempo di lettura: 2 minuti Terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, a Napoli. Tre i concerti in programma dal 28 al 30 aprile, al teatro Politeama, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata da Arealive. Il programma è vario, dalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali. Si esibiranno sul palco grandi nomi della scena internazionale: Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and the Vansband Allstars – Miles Davis 100th Anniversary Tour e Alfa Mist. L’ingresso sarà sempre gratuito, fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazz Notizie correlate Torino Jazz Festival 2026: il programma delle anteprime e i concerti gratuitiTutto pronto per la XIV edizione del Torino Jazz Festival che, sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, animerà il capoluogo piemontese dal 25... La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazzLa città di Verona celebrerà giovedì 30 aprile 2026 la Giornata internazionale del jazz 2026, con l’esibizione della storica Big Band Jazzset... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Planta, il giardino e non solo – XII Edizione; Cosa fare a Napoli dal 20 al 25 aprile 2026: eventi, mostre e concerti; XII edizione di Planta, il giardino e non solo; I Concerti di Primavera. La voce di Lucia Napoli e il virtuoso Farinelli. A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazzTerza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, a Napoli. Tre i concerti in programma dal 28 al 30 aprile, al teatro Politeama, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell'ambito d ... ansa.it Jazz, 3 concerti gratuiti promossi dal comune di NapoliNapoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di ... napolivillage.com Questa settimana, la rubrica di servizio della web tv de Il Mattino su questioni economiche, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli presieduto da Matteo De Lise, si occupa di pari opportunità. A dialogare - facebook.com facebook