Giornata di festa popolare e lotta | corteo mostra fotografica e concerto al parco Rossani

Il 25 aprile a Bari si svolgerà una giornata dedicata alle celebrazioni e alla mobilitazione collettiva. L’evento prevede un corteo, una mostra fotografica e un concerto nel parco Rossani. La manifestazione è organizzata dal Coordinamento Antifascista di Bari, con la partecipazione di diverse associazioni e sindacati, tra cui ANPI, ARCI, CGIL e Libera. La giornata si svolge con l’obiettivo di unire festa e impegno sociale.