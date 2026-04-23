Giornata di festa popolare e lotta | corteo mostra fotografica e concerto al parco Rossani
Il 25 aprile a Bari si svolgerà una giornata dedicata alle celebrazioni e alla mobilitazione collettiva. L’evento prevede un corteo, una mostra fotografica e un concerto nel parco Rossani. La manifestazione è organizzata dal Coordinamento Antifascista di Bari, con la partecipazione di diverse associazioni e sindacati, tra cui ANPI, ARCI, CGIL e Libera. La giornata si svolge con l’obiettivo di unire festa e impegno sociale.
Il 25 aprile Bari si mobiliterà in una giornata di festa popolare e lotta collettiva, organizzata dal Coordinamento Antifascista di Bari (ANPI, ARCI, CGIL, Libera, UDU, UDS, Zona Franka) e l’ATS Spazio Lib3ro Mediterraneo.Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina a Palazzo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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