Valditara difende carta e penna | Il libro attiva il cervello il cellulare solo una parte Dobbiamo disintossicare i giovani

Il ministro Giuseppe Valditara torna a parlare del rapporto tra i giovani e gli strumenti digitali. In un convegno, ha difeso il valore del libro e della scrittura a mano, sottolineando che il cellulare può solo dividere l’attenzione. Per lui, i ragazzi devono disintossicarsi dagli schermi e riscoprire il piacere di leggere e scrivere su carta.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.