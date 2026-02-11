Valditara difende carta e penna | Il libro attiva il cervello il cellulare solo una parte Dobbiamo disintossicare i giovani
Il ministro Giuseppe Valditara torna a parlare del rapporto tra i giovani e gli strumenti digitali. In un convegno, ha difeso il valore del libro e della scrittura a mano, sottolineando che il cellulare può solo dividere l’attenzione. Per lui, i ragazzi devono disintossicarsi dagli schermi e riscoprire il piacere di leggere e scrivere su carta.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato la visione del dicastero sul rapporto tra strumenti analogici e tecnologia durante il convegno dedicato al valore della lettura e della scrittura su carta nell'era dell'intelligenza artificiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta docente, la nuova avrà meno soldi ma più servizi. Il ministro Valditara: “Da fine mese sarà attiva ed estesa ai precari”
La nuova carta docente arriverà con meno soldi sul conto, circa 400 euro in meno, ma offrirà più servizi.
“Smartphone a 5 anni, cervello che degrada e rifiuto del lavoro”, Galimberti: “Il cellulare distrugge le capacità dei giovani. Non leggono più e regrediscono allo stadio infantile”
Il filosofo Umberto Galimberti ha recentemente analizzato l’effetto degli smartphone sui giovani, evidenziando come l’uso prolungato possa indebolire le capacità cognitive e sociali.
