Il VR46 Racing Team ha annunciato l’intenzione di promuovere il pilota Aldeguer in Moto2 nel 2027, a condizione che entrambi i piloti attuali siano sostituiti. La decisione si basa sulla possibile riorganizzazione del team e sulla sostituzione dei componenti attuali. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui nomi dei potenziali sostituti è stato comunicato al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il VR46 Racing Team, fondato da Valentino Rossi, sta per ufficializzare l’ingaggio di Fermin Aldeguer per la stagione MotoGP 2027. Questa mossa rappresenta una significativa evoluzione per la squadra, che mira ad affermarsi ulteriormente nel panorama motociclistico mondiale. Il periodo estivo è stato relativamente tranquillo in termini di notizie sui trasferimenti, con l’attenzione rivolta principalmente alle scelte di motori delle varie squadre per il prossimo anno. Aldeguer, giovane talento spagnolo, si è già distinto nel panorama delle corse, avendo fatto il suo debutto in MotoGP nel 2025 con il team Gresini, dove ha espresso il suo potenziale in diverse occasioni, avvicinandosi più volte alla vittoria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - VR46 punta alla promozione di Aldeguer in Moto2 nel 2027 se entrambi i piloti saranno sostituiti.

Articoli correlati

Aldeguer firma Ducati: il futuro VR46 e l’incertezza GresiniIl 20 marzo 2026 segna un punto di svolta per il futuro del pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che ha raggiunto un accordo con Ducati per unirsi al...

Leggi anche: Valentino Rossi sceglie Fermin Aldeguer per VR46 dopo il rifiuto di Pedro Acosta.

Contenuti e approfondimenti su VR46 punta alla promozione di Aldeguer...

Temi più discussi: MotoGP | Aldeguer ha l'accordo con Ducati per correre con VR46 nel 2027; Valentino Rossi ha scelto Aldeguer, parla Uccio Salucci e Mir segue Bagnaia in Aprilia: c'entra Brivio; MotoGP | Non solo Alex Marquez, anche Aldeguer lascerà il Gresini Racing; MotoGP, Ducati e Gresini stanno facendo progressi sul mercato dei piloti e puntano a due giovani talenti promettenti!.

Fermin Aldeguer, il futuro è in VR46Il team di Valentino Rossi - che resterà con la Ducati anche per il 2027 - si è assicurata le prestazioni del talentuoso Fermin Aldeguer ... formulapassion.it

MotoGP | Aldeguer ha l'accordo con Ducati per correre con VR46 nel 2027La Gresini non è ancora riuscita ad accordarsi con la Casa di Borgo Panigale per rinnovare il contratto come squadra satellite per il 2027 e, nel frattempo, ha perso i suoi due piloti attuali: dopo Al ... it.motorsport.com

Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate e la collaborazione sembra destinata a proseguire. Dopo Aldeguer, la squadra faentina potrebbe svezzare due nuovi giovani talenti - facebook.com facebook

La decisione della casa di Borgo Panigale di spostare Aldeguer in direzione Tavullia a partire dalla prossima stagione ha incrinato i rapporti: diplomazia già al lavoro per ricucire con le parti che sembrano essersi riavvicinate. @CalcioFinanza @MotoGP x.com