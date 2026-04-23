Giorgetti | Se quadro peggiora non esclusi interventi che pesino sui conti

Il ministro dell’Economia ha dichiarato che, in presenza di un peggioramento della situazione economica, non si escludono interventi che possano influire sui conti pubblici. Ha sottolineato che i margini di manovra sono limitati e che eventuali azioni saranno valutate in base alle condizioni future. La premessa al documento evidenzia come le risorse disponibili siano ridotte, rendendo necessarie scelte oculate in caso di necessità.

«Se il quadro economico dovesse peggiorare sensibilmente, non si potrà escludere la possibilità che gli interventi addizionali finiscano per gravare sulla finanza pubblica. Sosterremmo, in tal caso, proposte che consentissero di dare efficaci risposte da parte della Commissione europea a tale grave congiuntura economica». Lo scrive il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica, approvato mercoledì 22 aprile dal Consiglio dei ministri. Giorgetti: «Se stime confermate Italia fuori da procedura nel 2027» «Il quadro previsivo - si legge nel documento - conferma che il rapporto deficitPil sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3% entro quest’anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un profilo discendente.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giorgetti: «Se quadro peggiora non esclusi interventi che pesino sui conti» Notizie correlate Mircea Lucescu in condizioni critiche: peggiora il quadro clinico del ct della RomaniaSi aggravano le condizioni di Mircea Lucescu, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest. La guerra di Trump pesa sui conti italiani: crescita tagliata a +0,6% (e il dato è già vecchio). Giorgetti non esclude lo scostamento di bilancioI peggiori timori del governo Meloni sulle conseguenze economiche per l’Italia della guerra scatenata dall’(ex) amico Donald Trump si concretizzano... Panoramica sull’argomento Si parla di: Conti pubblici, Giorgetti: la prudenza resta necessaria. Giorgetti: 'Se le stime saranno confermate, l'Italia sarà fuori dalla procedura nel 2027'Deficit sotto il 3% entro quest'anno, in discesa negli anni seguenti. 'I fondamentali dell'Italia sono in salute, hanno contenuto gli impatti del contesto globale' (ANSA) ... ansa.it Approvato il DFP 2026, Giorgetti: i dati non lasciano spazio a novità fantasioseApprovato il Documento di Finanza Pubblica 2026 (ex DEF): lo stato di salute dell'economia peggiora. Scostamento di bilancio in valutazione, Giorgetti: la priorità è la risposta al caro carburanti, no ... msn.com