Le condizioni di Mircea Lucescu sono peggiorate e si trova in terapia intensiva presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. Il tecnico della nazionale rumena è stato ricoverato in condizioni critiche. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause del ricovero o sul suo stato di salute attuale. La famiglia e il team medico sono stati informati dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Si aggravano le condizioni di Mircea Lucescu, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest. L’ex allenatore, oggi commissario tecnico della Romania, sarebbe entrato in coma farmacologico dopo un nuovo peggioramento registrato nelle ultime ore. A destare particolare preoccupazione sarebbero state alcune aritmie cardiache giudicate molto gravi dai medici, intervenuti nuovamente dopo l’operazione subita nei giorni scorsi per un problema al cuore. Il quadro clinico dell’80enne viene descritto come estremamente delicato e continua a tenere con il fiato sospeso il mondo del calcio, in Romania e non solo. Secondo quanto riferito ai vertici della Federcalcio rumena, la situazione si sarebbe complicata soprattutto nella notte, quando le cure non avrebbero prodotto la risposta sperata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mircea Lucescu in condizioni critiche: peggiora il quadro clinico del ct della Romania

Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e BresciaNella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale.

Lucescu, il mondo del calcio in ansia per le sue condizioni: il ct della Romania è stato colto da un malore durante un allenamento. Come stadi Redazione JuventusNews24Lucescu si è sentito male durante l’allenamento della Romania e le sue condizioni continuano ad essere monitorate dai...

Temi più discussi: Lucescu vittima di infarto, le sue condizioni sono gravi ma stabili; Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del Brescia - BresciaToday; Paura per Lucescu: sviene durante la riunione tecnica, ricoverato. Ora è in condizioni stabili; Romania in ansia per Mircea Lucescu: malore in allenamento, trasportato in ospedale.

Mircea Lucescu è in coma farmacologico, situazione molto delicata: condizioni peggiorate nella nottePeggiorano le condizioni di Mircea Lucescu: l'ex allenatore di Inter, Brescia, Reggiana e Pisa si trova in coma indotto a Bucarest dopo un infarto ... fanpage.it

Lucescu, si aggravano le condizioni di salute: il commovente messaggio della Federcalcio romenaVenerdì scorso l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Brescia, aveva avuto un infarto nell'ospedale in cui era stato ricoverato a causa di un malore ... corrieredellosport.it

Si aggravano le condizioni di Mircea Lucescu - facebook.com facebook

COME STA MIRCEA LUCESCU L’ORMAI EX CT DELLA ROMANIA (ESONERATO DOPO L’ELIMINAZIONE NEI PLAYOFF MOND x.com