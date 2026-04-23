Giorgetti risponde alla battuta attribuita a Meloni | Io pessimista? Ascoltate il telegiornale e poi ditemi voi

Durante un breve scambio, un rappresentante ha risposto a una battuta attribuita alla premier, commentando che ascoltando il telegiornale si può capire la sua posizione. La frase, diffusa attraverso fonti esterne, ha suscitato commenti e discussioni tra gli esponenti politici, diventando rapidamente oggetto di attenzione e confronto pubblico. La dichiarazione è stata condivisa in modo rapido e ha generato reazioni diverse nel panorama politico.

Una frase filtrata all’esterno, pochi secondi di dialogo riferiti e poi diventati materia di confronto politico. È quanto accaduto dopo il Consiglio dei ministri del 22 aprile, durante il quale è stato approvato il Documento di finanza pubblica, in un clima già segnato dalle preoccupazioni per i conti dello Stato. A far discutere è una ricostruzione proveniente da uno dei partecipanti alla riunione di governo, secondo cui una battuta della presidente del Consiglio avrebbe acceso i riflettori sulle tensioni interne legate alle prospettive economiche. Un episodio che, pur nella sua apparente leggerezza, si inserisce in un contesto delicato, segnato dallo sforamento del deficitPil previsto per i prossimi anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giorgetti risponde alla battuta attribuita a Meloni: “Io pessimista? Ascoltate il telegiornale e poi ditemi voi” GIORGIA MELONI VS LA GIORNALISTA DEL DOMANI: “PERCHÈ NON MI CHIEDE DI CASA MIA” Notizie correlate Leggi anche: Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra Io ho già votato, a voi le balle di Meloni da PorroUno dei privilegi di abitare in Spagna è che ho già potuto votare No al referendum. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Via libera al nuovo Dfp, Giorgetti Viviamo circostanze totalmente eccezionali; Via libera al nuovo Dfp, Giorgetti Viviamo circostanze totalmente eccezionali. Giorgetti risponde alla battuta attribuita a Meloni: «Io pessimista? Ascoltate il telegiornale e poi ditemi voi»Il ministro dell’Economia ha glissato sulla frase della presidente del Consiglio («Io non mi sono accorto, ero concentrato») ma ha confermato le previsioni negative ... corriere.it Giorgetti fa quadrato sulla cessione di Mps, 'nessuna ingerenza'Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti fa quadrato attorno all'operato del Mef nella dismissione delle quote in Monte Paschi di Siena di cui non conosceva in anticipo gli acquirenti, respinge ... ansa.it Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha fallito. Ha firmato sette delle ultime otto manovre di bilancio e si è dimostrato incapace di servire gli interessi delle famiglie e delle imprese italiane. Invece di fare battute di dubbio gusto sulle opposizioni, dovrebbe risponde - facebook.com facebook Approvato il Documento di finanza pubblica 2026 (DFP) Giorgetti: flessibilità per rispondere alle sfide del mondo che cambia Leggi di più mef.gov.it/inevidenza/App… x.com