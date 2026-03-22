Durante una manifestazione, un ragazzino ha interrotto il discorso di Giorgia Meloni dichiarando:

Doveva essere un "agguato" elettorale ai danni di Giorgia Meloni. Invece si è trasformato nell'ennesima lezione della premier alle opposizioni che in questa campagna referendaria le stanno provando davvero tutte. Nel gioco sporchissimo del "No" è entrato a gamba tesa un 18enne che ha avvicinato il presidente del Consiglio per un selfie. Riprendendosi con il telefonino, ha spiegato alla Meloni che quello di questo weekend sarebbe stato il suo " primo voto ". Quindi ha confessato alla leader di Fratelli d'Italia che avrebbe votato "No". "Come voti no?", gli chiede a quel punto Meloni, sinceramente spiazzata e stranita. Tutto era pronto per. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra

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Te lo dico in tutte le lingue del mondo!! #fblifestyle Giorgia Meloni è una bugiarda. Non che sia una novità, ma l’altra sera, approfittando dell’avere l’ultima parola prima del silenzio elettorale da Mentana, ha esagerato. Oltre alle varie balle sulla riforma della gi facebook

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