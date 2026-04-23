Giorgetti nel Documento di finanza pubblica | Pochi margini di bilancio Ripensare gli aumenti di spesa per la difesa

Nel Documento di finanza pubblica, un rappresentante del governo ha sottolineato che ci sono pochi margini di bilancio disponibili. La crescita economica è stata inferiore alle aspettative, mentre il deficit si mantiene sopra il 3% del pil e il debito continua a crescere. Questa situazione ha portato il governo a riconsiderare gli impegni riguardanti l'incremento della spesa per la difesa. La tensione in Iran e le conseguenze economiche sono alla base di questa decisione.

La crescita più bassa del previsto causa guerra in Iran, il deficit ancora sopra il 3% del pil e il debito in aumento costringono il governo a ripensare gli impegni presi sul fronte dell’aumento della spesa per la difesa. “I margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ancora più decisa, per contrastare con interventi mirati gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche. Di conseguenza, sarà necessario ridefinire le priorità e riprogrammare gli aumenti previsti in altri ambiti, ivi inclusa la difesa “, esplicita il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica, confermando quello che ha anticipato mercoledì in conferenza stampa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti nel Documento di finanza pubblica: “Pochi margini di bilancio. Ripensare gli aumenti di spesa per la difesa” Notizie correlate Documento di finanza pubblica, Giorgetti: “Rapporto deficit/Pil sotto la soglia del 3% entro quest’anno”Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026 (Dfp). Giorgetti, margini ridotti, necessario riprogrammare aumenti difesa"I margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meloni: Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura. Giorgetti: Se necessario ci muoveremo da soli; Approvato il Documento di finanza pubblica 2026; Cdm, Giorgetti: 'Dfp approvato in circostanze eccezionali'; Approvato Documento di finanza pubblica, Giorgetti: Deficit sale, dal 2,8% al 2,9% nel 2026. Giorgetti: Nel Documento di finanza pubblica +0,6% di Pil nel 2026Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica per il 2026, la crescita passa dal +0,7% al +0,6% e previsto deficit al 2,9% ... interris.it Giorgetti: 'Se le stime saranno confermate, l'Italia sarà fuori dalla procedura nel 2027'Deficit sotto il 3% entro quest'anno, in discesa negli anni seguenti. 'I fondamentali dell'Italia sono in salute, hanno contenuto gli impatti del contesto globale' (ANSA) ... ansa.it Perché i numeri del Documento di finanza pubblica non coincidono con le parole di Giorgetti. Di Luciano Capone I dati indicano il calo di un decimale della crescita (+0,5%) senza impatto sul deficit, mentre il ministro usa metafore come “ospedale da camp - facebook.com facebook Perché i numeri del Documento di finanza pubblica non coincidono con le parole di Giorgetti. Di @lucianocapone x.com