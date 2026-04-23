Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, che prevede che il rapporto tra deficit e Pil scenderà sotto la soglia del 3% entro la fine dell’anno. Secondo le stime, questa percentuale continuerà a diminuire anche negli anni successivi. La previsione conferma un percorso di riduzione del disavanzo pubblico, mantenendo stabile la situazione finanziaria nazionale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026 (Dfp). “Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficitPil sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3 per cento entro quest’anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un profilo discendente. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest’anno, ciò consentirà all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, in linea con la raccomandazione del Consiglio”, ha scritto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Dfp. “Per quanto riguarda il rapporto deficitPil, la stima dell’Istat si colloca al 3,1 per cento ed è lievemente superiore, sempre in ragione dei sopracitati maggiori crediti edilizi, alla previsione pubblicata a ottobre scorso (3,0 per cento).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Documento di finanza pubblica, Giorgetti: “Rapporto deficit/Pil sotto la soglia del 3% entro quest’anno”

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