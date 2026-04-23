Giorgetti margini ridotti necessario riprogrammare aumenti difesa

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha dichiarato che i margini di bilancio sono molto ridotti a causa di un lieve peggioramento e che sarà necessario riprogrammare gli aumenti previsti per la difesa. Ha precisato che le risorse disponibili non consentono di mantenere gli stessi incrementi e che si dovrà rivedere il piano di spesa. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale e di pressioni sul settore della difesa.

"I margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ancora più decisa, per contrastare con interventi mirati gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche. Di conseguenza, sarà necessario ridefinire le priorità e riprogrammare gli aumenti previsti in altri ambiti, ivi inclusa la difesa". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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