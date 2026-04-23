Giorgetti margini ridotti necessario riprogrammare aumenti difesa

Il ministro ha dichiarato che i margini di bilancio sono molto ridotti a causa di un lieve peggioramento e che sarà necessario riprogrammare gli aumenti previsti per la difesa. Ha precisato che le risorse disponibili non consentono di mantenere gli stessi incrementi e che si dovrà rivedere il piano di spesa. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale e di pressioni sul settore della difesa.