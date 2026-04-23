Giorgetti margini ridotti necessario riprogrammare aumenti difesa
Il ministro ha dichiarato che i margini di bilancio sono molto ridotti a causa di un lieve peggioramento e che sarà necessario riprogrammare gli aumenti previsti per la difesa. Ha precisato che le risorse disponibili non consentono di mantenere gli stessi incrementi e che si dovrà rivedere il piano di spesa. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale e di pressioni sul settore della difesa.
"I margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ancora più decisa, per contrastare con interventi mirati gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche. Di conseguenza, sarà necessario ridefinire le priorità e riprogrammare gli aumenti previsti in altri ambiti, ivi inclusa la difesa". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Margini ridotti, investimenti e assunzioni ferme. Intervenire”. Parla il presidente di Confapi
Caro carburanti, Schlein chiede di attivare le accise mobili. Giorgetti: “Norma c’è, troveremo margini”. Meloni: “Stiamo lavorando per questo”È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein al quale in serata si aggiunge la presidente...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump; Recessione, CNA Piemonte: Imprese già in crisi. Basta attese.
Giorgetti, margini ridotti, necessario riprogrammare aumenti difesaI margini di bilancio risultano particolarmente assottigliati in ragione sia del lieve deterioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, sia della necessità di intervenire, in maniera ... ansa.it
Giorgetti: Se stime confermate Italia fuori da procedura nel 2027Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nella premessa al Documento di finanza pubblica approvato ieri, ha affermato che il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/Pil sarà ... tg24.sky.it
Eurostat ha confermato che nel 2025 il rapporto disavanzo/Pil costringe Roma a proseguire nel percorso di rientro concordato con Bruxelles. Giorgetti: "Rigore è quando l’arbitro fischia" - facebook.com facebook
Conti, restiamo in infrazione. Giorgetti sfida Bruxelles sul deficit: “Scostamento anche da soli” x.com