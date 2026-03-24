. “Al governo chiediamo subito di varare un nuovo credito di imposta che aiuti le piccole e medio imprese energivore ad affrontare l’aumento del costo dell’energia indotto dalla crisi internazionale. Sappiamo che la coperta è corta, ma sono soldi essenziali che se non si spendono ora andranno impiegati dopo per gli ammortizzatori sociali. La situazione è molto critica. Le stime sulle riduzioni delle marginalità delle pmi sono importanti. Si rischiano chiusure e licenziamenti”. Cristian Camisa, presidente di Confapi, l’associazione di categoria delle piccole e medio imprese del settore privato, non ci gira troppo intorno: la guerra in medio oriente sta colpendo duramente le imprese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Margini ridotti, investimenti e assunzioni ferme. Intervenire”. Parla il presidente di Confapi

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Aggiornamenti e notizie su Margini ridotti

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