Gioco d’azzardo la provincia di Piacenza prima in regione | spesi 2.837 euro a testa

Da ilpiacenza.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Piacenza si piazza al primo posto in Emilia-Romagna per il gioco d’azzardo. Nel 2024, ogni cittadino maggiorenne ha speso in media 2.837 euro. La cifra supera quella di Bologna, che fino a ora era al primo posto. La situazione preoccupa le autorità e mette in luce un fenomeno che cresce di anno in anno.

La provincia di Piacenza, sorpassando Bologna, diventa prima in Regione per quanto ogni cittadino maggiorenne ha giocato nel 2024. Con 2.837 euro supera Bologna, anche se di appena 3 euro. I motivi di questo sorpasso clamoroso? L’azzardo online nel Piacentino cresce in misura nettamente superiore alla media regionale, +21% nel 2024. La città di Piacenza sale al terzo posto tra i capoluoghi per dimensioni del gioco online, mentre è prima nelle stime del gioco fisico. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal rapporto “Pane e Azzardo, l’indagine – giunta alla terza edizione - che esamina in dettaglio quanto accade nella nostra Regione sul fronte dell’azzardo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Giocodelazzardo

In regione 1.132 euro a testa spesi nel gioco d'azzardo: nuova campagna di comunicazione

Nel 2024, in Emilia-Romagna si sono rivolte ai Servizi per le dipendenze patologiche circa 30.

Allarme gioco d’azzardo. Spesi 885 milioni in un anno. Il dato più preoccupante a Prato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Piacenza Giocodelazzardo

Argomenti discussi: Dagli aumenti delle sigarette alla riforma dei giochi d’azzardo: le novità dal tabaccaio; Breaking the Rules, due serate su adolescenti e gioco d’azzardo; Giochi d’azzardo online, legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; Gioco d'azzardo, Milano al primo posto: ecco quanto spende in media ogni persona.

gioco d azzardo laGioco d’azzardo online, Croatti (M5s): Fenomeno in crescita nel RimineseNel Riminese il gioco d’azzardo continua a crescere, con un’accelerazione significativa del gioco online, aumentato del 25,6% in un solo anno, il dato più ... chiamamicitta.it

gioco d azzardo laAzzardo, allarme a Rimini: è tra le province con la crisi più acuta in regioneNel 2024 in Emilia-Romagna le perdite legate al gioco d’azzardo hanno raggiunto 1,57 miliardi di euro, pari a circa 350 euro per abitante. È quanto emerge dal rapporto Pane e Azzardo, presentato da ... altarimini.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.