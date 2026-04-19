Gio Gio’s Milano | il nuovo ristorante di Raphael Duntoye porta la cucina mediterranea nel cuore della città

A Milano ha aperto un nuovo ristorante chiamato Gio Gio’s, dedicato alla cucina mediterranea. L’inaugurazione è avvenuta l’8 aprile e si trova nel centro della città. Il locale propone un menu che include piatti tradizionali e ingredienti tipici della regione mediterranea. L’apertura ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati di cucina e di chi cerca un nuovo punto di ristoro nel cuore di Milano.

C’è un nuovo indirizzo che Milano aspettava senza saperlo. Si chiama Gio Gio’s, ha aperto l’8 aprile 2026 e porta in città quella leggerezza luminosa del Mediterraneo — il profumo di pesce appena pescato, il verde degli ortaggi di stagione, la gioia di un tavolo condiviso — filtrata attraverso lo sguardo cosmopolita di uno chef che ha fatto del mondo la propria cucina. Raphael Duntoye, il nigeriano che ha conquistato Londra, Dubai e ora punta su Milano. Dietro Gio Gio’s c’è Raphael Duntoye, chef e patron di origine nigeriana che nel 1995 abbandonò la carriera di ingegnere per inseguire la passione per il cibo — una scelta che lui stesso, con autoironia, ha definito in più occasioni «una temporanea follia».🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Gio Gio’s Milano: il nuovo ristorante di Raphael Duntoye porta la cucina mediterranea nel cuore della città Notizie correlate Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: "Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande"Rocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis. Sanremo in lacrime per Gioele: addio al “Gio’ Gio'” a 18 anniGioele Lombardi, 18 anni, lascia un vuoto immenso a Sanremo Sanremo si prepara a dire addio a Gioele Lombardi, 18 anni, scomparso troppo presto. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il ristorante del week-end è un giardino inglese con cucina mediterranea nel cuore di Milano; Apre a Milano Gio Gio's, il nuovo ristorante mediterraneo di Raphael Duntoye; A Milano, nell’Adi Design Museum, aprirà uno spazio dedicato a Gio Ponti; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture. Gio Gio’s apre a Milano: il nuovo indirizzo mediterraneo firmato Raphael DuntoyeConvivialità mediterranea, eleganza rilassata e spirito internazionale: nel cuore di Milano debutta Gio Gio’s, il primo ristorante italiano dello chef e patron Raphael Duntoye ... elle.com I LUOGHI COMUNI SUI GIOVANI Negli ultimi sei mesi ho incontrato studenti in più di 30 Università italiane e tre straniere, da Londra alla Sicilia. Ieri a Foggia e a Bari. Sempre con lo stesso formato: domande degli studenti e risposte di merito. Il cliché dei giova x.com Fanatikonan den gara di e fiesta ku ta bai paralisa salinja 2 di Mei proximo.. TICO ku GIO i TICO ku TUNE selebrando su Birthday den Club Facade facebook