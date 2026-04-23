Ginnastica ritmica | Denise Paradiso vola a Chieti sfiora il podio

Denise Paradiso rappresenta l’Italia in gara a Chieti nel Campionato Italiano Allieve Gold di ginnastica ritmica. L’atleta dell’Eurogymnica ha concluso la competizione al quinto posto, con un punteggio complessivo di 89,500 punti. La gara si è svolta nel capoluogo abruzzese, coinvolgendo diverse giovani ginnaste in una serie di esercizi e prove tecniche.

? Cosa sapere Denise Paradiso ottiene il quinto posto al Campionato Italiano Allieve Gold a Chieti.. L'atleta dell'Eurogymnica sfiora il podio con un punteggio totale di 89,500 punti.. A Chieti, la giovane Denise Paradiso ha sfiorato il podio del Campionato Italiano Allieve Gold ottenendo il quinto posto complessivo con un totale di 89,500 punti dopo una prestazione caratterizzata da grande impegno tecnico. La ginnasta dell’Eurogymnica, nata nel 2013, ha concluso la competizione a soli 0,85 punti dalla terza posizione, subendo l’impatto di quei millesimi che in questa categoria decidono i destini sportivi. Il secondo appuntamento delle finali nazionali individuali di ginnastica ritmica si è svolto in Abruzzo, portando sul tappeto le migliori atlete del vivaio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica ritmica: Denise Paradiso vola a Chieti, sfiora il podio Notizie correlate Ginnastica ritmica: l’argento di Desandré sfiora il primatoArianna Desandré conquista l’argento nella specialità della palla durante le finali dei Campionati Nazionali di ginnastica ritmica, tenendosi a un... Ginnastica ritmica, a Chieti assegnati i titoli del Campionato Gold AllieveIl Palatricalle ha ospitato il 18 e 19 aprile la rassegna nazionale individuale: due giornate di alto livello tecnico e grande partecipazione di...