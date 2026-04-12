Ginnastica ritmica | l’argento di Desandré sfiora il primato

Durante le finali dei Campionati Nazionali di ginnastica ritmica, Arianna Desandré ha ottenuto una medaglia d’argento nella disciplina della palla. La ginnasta si è classificata molto vicina al primo posto, mantenendo una prestazione di alto livello. L’evento si è svolto di recente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La competizione ha visto diverse ginnaste mettere in mostra le proprie capacità tecniche e artistiche.

Arianna Desandré conquista l’argento nella specialità della palla durante le finali dei Campionati Nazionali di ginnastica ritmica, tenendosi a un soffio dal primato italiano. La competizione Gold Junior e Senior si è svolta oggi, domenica 12 aprile, a Campobasso, con la partecipazione di due atlete valdostane provenienti dalla Gym Aosta: Desandré e Ilenia Molinaro, quest’ultima attualmente in forza alla società torinese Elegantia. Il podio della palla e il distacco millimetrico. Nella categoria Junior 1, la prestazione di Arianna Desandré ha messo in luce una tecnica impeccabile, permettendole di sfiorare la vetta del podio nazionale. Con un punteggio di 21.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica ritmica: l’argento di Desandré sfiora il primato Ginnastica Falciai protagonista al Campionato Gold interregionale: argento per Pietrini, Cuccaro sfiora il podioArezzo, 22 marzo 2026 – Ginnastica Falciai protagonista al Campionato GOLD interregionale: argento per Pietrini, Cuccaro sfiora il podio. Ginnastica ritmica: l’Italia sfida il mondo alla World Cup di TashkentLa delegazione italiana di ginnastica ritmica si prepara a sfidare l’élite mondiale nel cuore dell’Uzbekistan, dove dal 10 al 12 aprile si terrà la...