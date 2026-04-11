Ginnastica artistica Yang spaventa Nemour e rasenta 15.3 alle parallele! Gava settima in Coppa del Mondo

Ad Osijek, in Croazia, si sono svolte le finali di specialità della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Durante le gare, la ginnasta ha ottenuto quasi 15.3 alle parallele, mentre un’altra atleta si è classificata settima nella classifica generale. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diversi paesi, confermando il livello elevato delle prestazioni nelle varie discipline.

A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime finali di specialità della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. L’unica italiana in gara nella giornata odierna è stata Benedetta Gava, settima al volteggio con la media di 12.766 (14.133 sul doppio avvitamento in apertura, poi 11.400 sul secondo salto accompagnato da un errore). Alla tavola si è imposta la tedesca Karina Schoenmaier (14.000), che ha preceduto la canadese Lia-Monica Fontaine (13.983) e l’austriaca Charlize Moerz (13.716). Alle parallele asimmetriche abbiamo assistito a una prestazione ai limiti del surreale per merito della cinese Fanyuwei Yang, che ha eseguito alla perfezione un esercizio dall’esorbitante D Score di 6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Yang spaventa Nemour e rasenta 15.3 alle parallele! Gava settima in Coppa del Mondo Ginnastica artistica, Salvatore Maresca si distingue nella finale di Coppa del Mondo. Nemour show da over 15Salvatore Maresca ha concluso al quinto posto la finale agli anelli che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in... Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di ManukyanA Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le...