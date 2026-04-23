Billy Gilmour ha collocato una statua di Maradona nel suo giardino di casa, scelta dell’artista Stefano Ceci. La scultura rappresenta il celebre calciatore argentino ed è stata posizionata recentemente. Gilmour, noto calciatore, ha deciso di dedicare uno spazio a Maradona, simbolo del calcio napoletano, nella propria abitazione. La statua si trova in un'area esterna, visibile dall’esterno.

Billy Gilmour sta diventando sempre più napoletano. Ha deciso di acquistare la statua dell’artista Stefano Ceci che raffigura Diego Armando Maradona e metterla nel suo giardino di casa. Un gesto simbolico per un giocatore arrivato solo da un anno e mezzo a Napoli, ma che sembra essersi ambientato piuttosto bene. La statua di Maradona nel giardino di Gilmour. In un video diffuso sui social da V oetbal Primeur, si vede il centrocampista del Napoli che registra col suo cellulare la statua al centro del giardino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VoetbalPrimeur (@voetbalprimeur) La cosa divertente è che Gilmour non è neanche il primo ad aderire a questa iniziativa; il suo connazionale Scott McTominay aveva già fatto lo stesso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gilmour sempre più napoletano: ha una statua di Maradona nel suo giardino di casa

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