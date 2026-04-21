McTominay un napoletano vero | da McFratm e Geolier alla statua di Diego nel giardino di casa

Il rapporto tra il centrocampista scozzese e la città si è consolidato nel tempo, con il giocatore che ha iniziato a frequentare i luoghi locali fin dai primi anni di carriera. La sua passione si manifesta anche attraverso gesti simbolici, come l'installazione di una statua dedicata a un leggendario calciatore nel giardino di casa, e l’attenzione verso artisti come McFratm e Geolier, che rappresentano un legame culturale con il territorio.

Se Maradona stravolgeva L’Italiano di Toto Cotugno, cantando “Sono un italiano, napoletano vero”, anche Scott McTominay non ci va troppo lontano. Lo scozzese è stato completamente rapito da Napoli, dal mito di Diego, dal calore dei tifosi allo stadio e in città, dal tripudio social dei napoletani, dal sapore dei pomodori del piennolo, dal profumo dei limoni di Sorrento e da tutte le bellezze del territorio, oltre che dal dialetto, che mastica meglio dell’italiano. Non solo le prodezze in campo, nella scorsa stagione ha ricevuto il premio Mvp della Seria A, per l’annata (di gran lunga) migliore della carriera: 12 gol e 6 assist in campionato....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McTominay, un napoletano vero: da McFratm e Geolier alla statua di Diego nel giardino di casa... Notizie correlate Leggi anche: Napoli, McTominay omaggia Maradona: statua di Diego nel giardino di casa Geolier a Riccione nel 2026: Il rapper napoletano porta l’estate e un’iniezione economica alla Riviera Romagnola.Riccionese si prepara ad accogliere uno dei fenomeni musicali più significativi degli ultimi anni: Geolier. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Secondo posto e rinnovo a McTominay: il Napoli va avanti col suo leader; Napoli, un Maradona per McTominay: la statua di Diego per Scott; FOTO – Napoli, una statua di Maradona per Scott McTominay; Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontana. McTominay, un napoletano vero: da McFratm e Geolier alla statua di Diego nel giardino di casaÈ ormai indissolubile il legame tra la città e il tuttocampista scozzese, conquistato sin dall'arrivo dall'atmosfera di un popolo che lo ama ... msn.com McTominay celebra Maradona: la statua dell’icona napoletana nel suo giardinoIl centrocampista scozzese Scott McTominay rende omaggio a Diego Maradona con una statua nel suo giardino, un gesto che sottolinea l'amore per il calcio e la cultura napoletana. cronachedellacampania.it CalcioNapoli1926.it. Opus · Live is life (live Version). Dopo Scott McTominay anche Billy Gilmour si regala la statua di Diego I due scozzesi sono sempre più partenopei - facebook.com facebook Napoli, McTominay e Gilmour mettono una statua di Maradona in giardino. FOTO #SkySport #SkySerieA x.com