Un calciatore ha deciso di rendere omaggio a Maradona all’interno della propria abitazione, collocando una statua dedicata all’ex campione nel giardino di casa. La decisione è stata condivisa pubblicamente, sottolineando il forte legame con Napoli e con la figura di Diego Maradona. La statua rappresenta un simbolo di rispetto e affetto nei confronti di uno dei simboli storici del calcio e della città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un legame sempre più profondo con la città e la sua storia. Come racconta Il Mattino, Scott McTominay ha deciso di portare Diego Armando Maradona anche dentro casa, accogliendo nel giardino della sua villetta a Licola una riproduzione della celebre statua del Pibe de Oro. Ancora Il Mattino sottolinea come l’iniziativa sia nata dall’idea dell’imprenditore napoletano Loris Pennacchio, amico del centrocampista azzurro. Il Mattino, attraverso il racconto dell’episodio, evidenzia il valore simbolico del gesto. E sempre Il Mattino rimarca come l’iniziativa sia stata accolta con entusiasmo dai tifosi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, McTominay omaggia Maradona: statua di Diego nel giardino di casa

La statua di MARADONA a casa di MCTOMINAY

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