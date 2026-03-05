Lazio | il potenziale da fuoriclasse mondiale di Nuno Tavares

Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio, sta attraversando una fase importante della sua carriera. Il giocatore portoghese si sta distinguendo per le sue prestazioni e si sta imponendo come uno dei difensori più interessanti tra i giovani. La sua presenza in campo e le sue caratteristiche tecniche attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua evoluzione continua a essere seguita con attenzione dagli osservatori.

Nuno Tavares della Lazio può essere ritenuto uno dei terzini sinistri più sottovalutati al mondo (non solo in Serie A)? Ebbene sì, a nostro sincero giudizio il portoghese sta vivendo alla Lazio una fase decisiva della sua crescita. Quella crescita che passa per ingredienti fondamentali quali esplosività, progressione palla al piede e capacità di ribaltare l’azione in pochi metri. Elementi che lo rendono già da tempo (almeno sulla carta) uno dei terzini sinistri più elettrizzanti della Serie A. Manca il minutaggio, manca forse la costanza nel rendimento. Ma il suo talento naturale è evidente, così come la sensazione che, una volta ridotte e cancellate le sue defaillances e lacune difensive, possa compiere il salto definitivo verso l’élite mondiale del ruolo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

IL PROBLEMA DI NUNO TAVARES

